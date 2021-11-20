Bangladeş'te eski Başbakan Ziya'nın yurt dışında tedavisi için açlık grevi

Bangladeş'in ana muhalefet partisi, ülke çapında açlık grevi gerçekleştirerek eski Başbakan Halide Ziya'nın yurt dışında tedavi edilmesine hükümetin izin vermesini talep etti.

Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) binlerce destekçisi ve liderleri, bugün sabah saatlerinde 7 saat sürmesi planlanan açlık grevine başlamak için başkent Dakka'daki parti merkez binası önünde toplandı.

BNP Genel Sekreteri Mirza İslam Alamgir, eski Başbakan Ziya'nın serbest bırakılması ve yurt dışında tedavi edilmesi yönündeki taleplerinin hemen karşılanmaması halinde daha sert adımlar atacaklarını söyledi.

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huk, 18 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada, Ziya'nın, hüküm giymiş bir kişi olarak, tedavi için yurt dışına gitmesine izin verecek yasal dayanağın bulunmadığını belirtmişti.

Alamgir ise mevcut yasaların Ziya'nın tedavi için yurt dışına gitmesine izin verdiğini iddia etti.

76 yaşındaki eski Başbakan ve Bangladeş Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya, 13 Kasım'da hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

Eski Başbakan, artrit (eklemlerin iltihaplanması), şeker hastalığı ve göz sorunları gibi hastalıklardan tedavi görüyor.

Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya'nın cezası, en son Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tehir edilmişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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