Bangladeş'te eşcinsel hakları savunucusu ile arkadaşını öldüren 6 kişi idama mahkum edildi
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Bangladeş'te eşcinsel hakları savunucusu ile arkadaşını öldüren 6 kişi idama mahkum edildi

Bangladeş'te eşcinsel hakları savunucusu ile arkadaşını öldüren 6 kişi idama mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Bangladeş Terörle Mücadele Özel Mahkemesi, 2016'da eşcinsel hakları savunucusu ile bir arkadaşını öldüren 6 kişiyi idama mahkum etti.

Bangladeş Terörle Mücadele Özel Mahkemesi, 2016'da eşcinsel hakları savunucusu ile bir arkadaşını öldüren 6 kişiyi idama mahkum etti.

Terörle Mücadele Özel Mahkemesi Hakimi Mucibur Rahman, ülkede eşcinsellerin haklarıyla ilgili yayımlanan tek dergide editörlük yapan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda çalışan Xulhaz Mannan ile arkadaşı Mahbub Rabbi Tonoy'un Nisan 2016'da başkent Dakka'da uğradıkları saldırı sonucu öldüğünü anımsattı.

Hakim Rahman, cinayetlerle ilgili haklarında soruşturma açılan 8 kişiden 6'sının suçlu bulunduğu açıkladı. Söz konusu 6 kişi hakkında idam kararı verildiğini belirten Rahman, davadaki diğer 2 kişinin ise beraat ettiğini söyledi.

Mannan, bir dönem ABD'nin Dakka Büyükelçiliğinde de görev yapmıştı.

Eşcinsel haklarına dair yayım yapan "Roopbaan" adlı dergide editör olan Mannan, aynı zamanda Bangladeş Eğitim Bakanı Dipu Moni'nin kuzeniydi.

Bangladeş'te, 2016 yılında, birçok farklı ülke vatandaşına, dini azınlıklara, blog yazarlarına yönelik ölümcül saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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