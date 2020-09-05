Bangladeş'te doğalgaz patlaması; Camide çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi
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Bangladeş'te doğalgaz patlaması; Camide çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi

Bangladeş'te başkent Dhaka yakınlarındaki Narayanganj şehrinde yakınından geçen doğalgaz hattından sızan gazın camiye dolup patlaması sonucu meydana gelen olayın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Bangladeş'te doğalgaz patlaması; Camide çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi
05.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:49

Bangladeş'te başkent Dhaka yakınlarındaki Narayanganj şehrinde yakınından geçen doğalgaz hattından sızan gazın camiye dolup patlaması sonucu meydana gelen olayın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Bangladeş'te başkent Dhaka'nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Baitus Salah Jame Camisi'nde patlama meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, caminin yakınından geçen boru hattından sızan gaz camiye doldu ve camide bulunan 6 klimanın çalıştırılması sırasında oluşan kıvılcım nedeniyle patlama meydana geldi. Yatsı namazı sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangında aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisinin kaldırıldıkları Şeyh Hasina Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü'nde sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, İtfaiye yetkilisi Abdullah El Arefin, "Öncelikle gazın borudan sızdığını ve pencereler kapalı olduğu için caminin içinde toplandığını düşünüyoruz. Klimalar çalıştırıldığında çıkan kıvılcımlar gazın patlamasına neden olmuş olabilir" diye konuştu. Yetkili, olay sırasında camideki altı klimanın hepsinin patladığını belirtti.

Daha önce camide gaz kokusu olduğu ihbarı yapıldığı öne sürülen olayla ilgili soruşturma başladığı da ifade edildi.


Kaynak: DHA

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