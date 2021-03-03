Bangladeş'te dijital güvenlik kanununu ihlalden tutuklanan karikatürist serbest bırakıldı

Bangladeş'te dijital güvenlik kanununu ihlal etmek suçundan tutuklanan karikatürist Ahmed Kabir Kishore, uzun tutukluluk durumu dikkate alınarak kefaletle serbest bırakıldı.

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, ülkedeki düzenin kötüleşmesine katkıda bulunmak ve hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde karmaşa yaratmakla suçlanan Kishore'un, yaklaşık bir yılı bulan uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak serbest bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

Karikatüristin avukatı Jotirmoy Barua, Kishore'un tutuklu bulunduğu sürede diyabet hastalığının ağırlaştığını, işkence gördüğü için bacağında ve kulağında yaralar oluştuğunu ileri sürdü.

Dijital güvenlik kanununu ihlal etmekten Mayıs 2020'de tutuklanan Kishore'un kefaletle serbest bırakılması kararı, dijital güvenlik kanunu nedeniyle kendisiyle aynı günlerde tutuklanan yazar ve yorumcu Mushtaq Ahmed'in 25 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Başkent Dakka'da 300'e yakın aktivist, Ahmed'in ölümü nedeniyle 1 Mart'tan bu yana protesto gösterisi düzenleyerek hükümete tepki gösteriyordu.

Dijital güvenlik kanunu ülkede 2018'de çıkarılmıştı. Kanun, ülkenin milli marşına, bayrağına, kurucu lideri Şeyh Muciburrahman ve bağımsızlık savaşına karşı yürütülen propaganda veya kampanyaları suç olarak kabul ediyor. Kanun, söz konusu suçları işleyenlerin 14 yıla kadar hapsini öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı