Bangladeş'te dang hummasının "DENV-3" varyantının baskın tür olduğu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş'te dang hummasının "DENV-3" varyantının baskın tür olduğu açıklandı

Bangladeş'te dang hummasının 'DENV-3' varyantının baskın tür olduğu açıklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bangladeş'te araştırmacılar, dang hummasının daha bulaşıcı ve daha ölümcül varyantı "DENV-3"ün baskın tür haline geldiğini bildirdi.

Bangladeş'te araştırmacılar, dang hummasının daha bulaşıcı ve daha ölümcül varyantı "DENV-3"ün baskın tür haline geldiğini bildirdi.

Dang hummasının hızla yayıldığı ülkede bulaşıcı virüsün doğasına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Bangladeş Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Konseyinin (BCSIR) başkent Dakka'daki laboratuvarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 20 hastadan alınan virüs örneklerinin genom dizilişleri incelendi.

20 virüs örneğinin hepsinde, dang hummasının daha bulaşıcı ve daha ölümcül varyantı DENV-3'ün tespit edildiğini belirten araştırmacılar, söz konusu varyantın Dakka'da ve ülkenin diğer bölgelerinde baskın tür olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan BCSIR baş yetkilisi Salim Khan, "Dünyada bilinen toplam 4 Dang humması varyantı (DENV 1-4) vardır ve 'DENV-2 ve 3' diğer varyantlara kıyasla daha ölümcüldür." değerlendirmesinde bulundu.

"DENV-1" ve "DENV-2" varyantlarının ülkede zaten mevcut olduğunu belirten Khan, genom dizilimleri üzerine yapılan çalışma ile DENV-3 virüsünün ülkede ilk kez tespit edildiğini söyledi.

Bu yıl 29 Ağustos itibarıyla Bangladeş'te dang hummasına yakalanan 9 bin 857 kişi hastaneye kaldırılırken, virüse yakalanan 42 kişi hayatını kaybetti.

Dang humması nedeniyle temmuz ayında 12, bu ay 13 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu 25 kişiden 5'inin çocuk olduğu kaydedilmişti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Neşet Ertaş Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bangladeş'te dang hummasının "DENV-3" varyantının baskın tür olduğu açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:47:59. #1.16#

title