Bangladeş'te dang humması salgını

Bangladeş'te yılbaşından bu yana 8 bin 565 dang humması vakası görüldüğü, bunlardan 8'inin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülkede yılbaşından bu yana görülen dang humması salgınında sadece 23 Temmuz'da 560 vaka rapor edildiği belirtildi.

Bunun 2019'da bir günde kayıtlara geçen en fazla dang humması vakası olduğu aktarılan açıklamada, bu vakalardan sadece 381'inin başkent Dakka'da görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, temmuz ayında ciddi artış gösteren dang humması vakalarının 6 bin 197 olduğu, 1 Ocak-23 Temmuz arasında toplam 8 bin 565 vaka görüldüğü ifade edildi.

DGHS'den Dr. Ayesha Akter, tüm vakalardan sadece 8'inin ölümle sonuçlandığını, halen hastanelerde 2 bin 58 hastanın tedavi gördüğünü söyledi.

Diğer yandan yetkililer çok sayıda vakanın rapor edilmediği, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA