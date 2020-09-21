- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı
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- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı

- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 705 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 350 bin 621'e yükseldi.

21.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:29

- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı

DAKKA - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 705 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 350 bin 621'e yükseldi.

Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço artıyor. Bangladeş'te son 24 saatte ülke genlinde bin 705 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 350 bin 621'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte ülkede 40 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 4 bin 979'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 2 bin 152 olarak açıklandı. Böylece salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı 258 bin 717'e çıktı. Ayrıca son 24 saate 13 bin 53 kişiye yapılan Covid-19 testiyle birlikte ülkede yapılan toplam test sayısı 1 milyon 834 bin 323'e ulaştı.

Korona virüse karşı alınan kuralların gevşetilmesinin ardından ülkedeki sağlık uzmanları, kısa sürede 2. dalganın ülkeye vuracağını belirterek şimdiden yol haritasının çizilmesi gerektiğini ifade etti.

- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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