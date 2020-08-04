Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 250 bine yaklaştı Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 918 vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye yükseldi.

Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 918 vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye yükseldi.

Bangladeş korona virüs salgınında vaka sayısı artıyor. İlk Covid-19 vakasının 8 Mart'ta görüldüğü ülke, toplam vaka sayısı sıralamasında 16'inci ülke oldu. Ülkede son 24 saatte Covid-19 testi yaptıran 7 bin 712 kişiden bin 918'inde virüs tespit edildi. Son 24 saatte 50 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Bangladeş'te toplam ölü sayısı 3 bin 234'e ulaştı. Son 24 saatte bin 955 kişinin iyileştiği ülkede toplam iyileşen sayısı ise 139 bin 860'a yükseldi.

Ülkede kurulan 87 Covid-19 test merkezinde yapılan bir milyon 201 bin 256 test sonucunda vaka sayısı 250 bine yaklaşması, 165 milyonun yaşadığı ülkede Covid-19 bilançosunun ağırlaştığına işaret ediyor. Virüsün ilk görüldüğü günden sonra alınan tedbirler nedeniyle Mayıs ayına kadar Covid-19'un kontrol altında tutulduğu ülkede, hem yetersiz sağlık hizmeti hem de halkın bir kısmının tedbir almaması endişeye neden oluyor.

(Moshıur Rahman/İHA)

Kaynak: İHA