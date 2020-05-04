Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip Korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 10 bin 143'e yükselirken can kaybı ise 182'ye ulaştı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip Korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 10 bin 143'e yükselirken can kaybı ise 182'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te tespit edilen vaka sayısı 10 bini aştı. İlk vakanın 8 Mart'ta görüldüğü ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 688 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 10 bin 143'e yükseldiği bildirildi. Virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 182'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede şu ana kadar virüsü yenip iyileşenlerin sayısı bin 209 olarak açıklanırken toplam 87 bin 694 Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Uzmanlar, ülkede yeterince Covid-19 testi yapılmamasına tepki gösterirken test yapılması halinde daha fazla vakanın kayıtlara geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Bangladeş'te korona virüsün yayılmasının engellenmesi için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA