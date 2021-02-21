Bangladeş'te çıkan yangında 150 gecekondu kullanılamaz hale geldi
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Bangladeş'te çıkan yangında 150 gecekondu kullanılamaz hale geldi

21.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:12
Bangladeş'te çıkan yangında 150 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çıkan yangında 150 gecekondu kül oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çıkan yangında 150 gecekondu kül oldu.

Polis yetkilisi Pralay Kumar Shaha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 150 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Shaha, yangının kaynağına ilişkin incelemenin sürdüğünü vurgularken, "yangının ocaktan kaynaklanmış olabileceğini" belirtti.

Bölge sakinleri güvenli alanlara tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

165 milyon nüfuslu Bangladeş'te, her yıl can kayıplarıyla sonuçlanan büyük çaplı yangınlar çıkıyor.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma verilerine göre, 2019'da yaşanan yangınlar yaklaşık 40 milyon dolarlık maddi hasara yol açarken, yangınlarda en az 184 kişi öldü, 560 kişi ise yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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