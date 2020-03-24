Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak Bangladeş hükümeti, 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın, evden dışarı çıkmaması ve ülkeden ayrılmaması şartıyla tedavisi için 6 aylığına serbest bırakılacağını duyurdu.

Bangladeş hükümeti, 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın, evden dışarı çıkmaması ve ülkeden ayrılmaması şartıyla tedavisi için 6 aylığına serbest bırakılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Anisul Huq, 74 yaşındaki Ziya'nın yaşı dikkate alınarak insani nedenlerle 6 ay süreyle serbest bırakılacağını belirterek, eski başbakanın tedavisine evden devam edileceğini söyledi.

Huq, İçişleri Bakanlığının, Ziya'nın serbest bırakılması için bir bildiri yayınlayacağını ifade etti.

Ziya'nın ne zaman serbest bırakılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yüksek Mahkeme, şubat ayında Ziya'nın, kronik artrit nedeniyle İngiltere'de tedavi görmek için serbest bırakılma talebini reddetmişti.

Eski Başbakanın lideri olduğu muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi, halen başkent Dakka'daki Bangabandhu Sheikh Mujib Tıp Üniversitesinde tedavi gören hükümlü Ziya'nın, solunum problemleri ve artrit gibi rahatsızlıklar nedeniyle ciddi şekilde hasta olduğunu belirtiyor.

Ziya, 2018 Şubat ayında zimmetine para geçirme suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti. Aynı davadan yargılanan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişi de suça ortaklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, 2018 Ekim'de, Ziya'ya, başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesinden zimmetine para geçirmek suçundan 8 Şubat 2018'de verilen 5 yıl hapis cezasını 10 yıla çıkarmıştı.

Mahkeme, ekimde görülen başka bir davada, Ziya ve diğer 3 kişiyi, görevi suistimal ve bir yardım kuruluşu için toplanan 370 bin dolardan fazla parayı amacı dışında kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Halide Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA