Bangladeş'te bu yıl tespit edilen dang humması vaka sayısı 726'ya yükseldi
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Bangladeş'te bu yıl tespit edilen dang humması vaka sayısı 726'ya yükseldi

Bangladeş'te bu yıl tespit edilen dang humması vaka sayısı 726'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Bangladeş'te bir günde 53 dang humması vakası tespit edildi.

Bangladeş'te bir günde 53 dang humması vakası tespit edildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 dang humması vakasının tespit edildiği, böylelikle yılbaşından bu yana kaydedilen vaka sayısının 726'ya yükseldiği belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 190 hastanın farklı hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, 726 kişiden 536'sının sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Dang humması, 2018'den bu yana 208 can aldı

Bangladeş'te ilk olarak 2000 yılında ortaya çıkan hastalık nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetmiş, sonraki birkaç yılda ise can kayıpları neredeyse sıfırlanmıştı.

Dang humması, Bangladeş'te 2018'de yeniden ortaya çıkarak 10 bin 148 kişiye bulaşmış ve 26 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ülkede hastalık nedeniyle, 2019'da 179, geçen yıl ise 3 kişi ölmüştü.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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