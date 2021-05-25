Bangladeş'te Birleşmiş Milletler desteğiyle Rohingya Kültürel Hafıza Merkezi açıldı
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Bangladeş'te Birleşmiş Milletler desteğiyle Rohingya Kültürel Hafıza Merkezi açıldı

Bangladeş'te Birleşmiş Milletler desteğiyle Rohingya Kültürel Hafıza Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arakanlı Müslüman (Rohingya) topluluğunun ortak çalışması ile Rohingya Kültürel Hafıza Merkezi (RCMC) açıldı.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arakanlı Müslüman (Rohingya) topluluğunun ortak çalışması ile Rohingya Kültürel Hafıza Merkezi (RCMC) açıldı.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamaya göre, Rohingyaların kültürel miraslarını koruma altına almak amacıyla açılan RCMC, bir mülteci kampında bu amaçla açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor.

Çok disiplinli bir girişim olma niteliğindeki merkez, çevrim içi topluluk alanı, etkileşimli galeri, dijital arşiv, web tabanlı sergi ve sanat terapisi yoluyla psiko-sosyal destek gibi alanları bünyesinde barındırıyor.

IOM araştırmacıları 2019 yılından bu yana Rohingya halkının kültürel uygulamaları ve topluluğa ait kültürel ürünler hakkında bilgi topladı, projenin geliştirilmesinde Bangladeş hükümetiyle iş birliği yaptı. Bu süreçte İngiltere, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Kanada'dan da destek alındı.

RCMC'nin yönetilmesi ve eğitim programlarının hayata geçirilmesi için Rohingya topluluğundan bir ekip de eğitildi.

Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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