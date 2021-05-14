Bangladeş'te binlerce Müslümandan İsrail karşıtı protesto
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Bangladeş'te binlerce Müslümandan İsrail karşıtı protesto

Bangladeş'te binlerce Müslümandan İsrail karşıtı protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce Müslüman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce Müslüman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi.

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın hem havadan hem de karadan aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail'in acımasız saldırılarına Müslüman ülke halklarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bangladeş'in başkenti Dakka'da cuma namazının ardından binlerce kişi Baitul Mukarram Cami önünde toplanarak Filistin halkına dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek Filistin bayrakları açtı. "Terörist İsrail devletini boykot edin" yazılı pankartlar taşıyan Müslümanlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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