Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası

23.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:34
Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya 2000 yılında suikast girişiminde bulunan 14 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya 2000 yılında suikast girişiminde bulunan 14 kişi idam cezasına çarptırıldı.

"DhakaTribune" gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da görülen davada 2000 yılında seçim için miting yapılacak alana bomba yerleştirerek Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye ayaklanmaya kalkışmak suçundan idam cezası verildi.

Mahkeme, Bangladeş'te yasaklanan "Hareketul Cihad el- İslami Bangladeş" (Huji) örgütünün üyeleri olduğu belirtilen 14 kişinin asılarak ya da silahla ateş edilerek idamına karar verdi.

Bu kişiler 30 gün içinde temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurabilecek.

Mahkeme, gıyabında yargılanan 5 hükümlü hakkında yakalama kararı çıkardı.

Başkent Dakka'nın Kotalipara bölgesinde 20 Temmuz 2000'de Başbakan Hasina'nın 2 gün sonra miting düzenleyeceği alana yerleştirilen 76 kilogram patlayıcı maddeyle hazırlanan bomba, güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:35:37. #1.16#
title