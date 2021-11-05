Bangladeş'te artan akaryakıt fiyatlarına karşı taşımacılık sektörü greve gitti

Bangladeş'te taşımacılık sektörü çalışanları, akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ülke genelinde süresiz greve başlama kararı aldı.

Ülkede, 3 Kasım'da dizel ve uçak yakıtının litre fiyatına yaklaşık 2 TL zam geldi.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapanlardan Mohammad Tajul Islam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet yakıt fiyatlarındaki zammı geri çekene kadar grevi sürdüreceklerini söyledi.

Islam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son iki yılda Bangladeş'teki taşımacılık sektöründe zarara neden olduğunu belirtti.

Yakıt fiyatlarına gelen zammın sıkıntılarını artırdığına dikkati çeken Islam, sektörde çalışanların çoğunun az, hatta bazılarının son iki yılda hiç geliri olmadığını dile getirdi.

Islam, bu sürede birçok verginin artırıldığını ve bu durumun taşımacılık sektöründe çalışanları zor duruma soktuğunu vurguladı.

Greve katılan sektör çalışanları, zammın yanı sıra yasalarda trafik kazalarıyla ilgili bölümde değişikliğe gidilmesini ve ehliyetle ilgili zorlukların giderilmesini talep etti.

Çiftçiler de yakıt zammına tepkili

Bu arada, Bangladeşli çiftçiler de yakıta gelen zammı protesto ederek hükümeti bu kararından vazgeçmeye çağırdı.

Bangladeş Çiftçiler Mücadelesi Derneğinden yapılan açıklamada, halkın halihazırda büyük sıkıntılar çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Yakıt fiyatındaki artış, insanların yarasına tuz basmak gibi oldu." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, fiyatların küresel pazardaki fiyat artışları bağlamında yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yakıt ödeneği nedeniyle devletin günlük kaybının yaklaşık 2,4 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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