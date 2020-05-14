Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda ilk Kovid-19 vakası görüldü Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı kampta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı kampta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta 2 kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı.

Talukder, koronavirüs görülen 2 kişinin karantinaya alındığını belirtti.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Talukder, kamplarda koronavirüs belirtisi görülmesi halinde test yapıldığını kaydetti.

Kampların bulunduğu Cox's Bazar kentinde bugüne kadar 132 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Louise Donovan ise vakanın tespit edilmesinin ardından kamplarda geniş çaplı testlere başlandığını ifade etti.

Donovan, bugün itibarıyla kamplarda 108 kişiye test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bangladeş'te bugün 1041 kişide Kovid-19'a rastlanırken, toplam vaka sayısı 18 bin 863'e yükseldi.

Ülkedeki koronavirüs bağlantılı ölüm sayısı ise bugün 14 artışla 283'e çıktı.

Bangladeş'te Kovid-19'a karşı teşvik paketleri

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, farklı sektörler için yaklaşık 12 milyar dolarlık 18 teşvik paketi açıkladı.

Hasina, bu kapsamda hükümetin ülke genelindeki tüm camilere de yardım sağlayacağını duyurdu.

Ülkede, bir ay süren koronavirüs kısıtlamalarının ardından 300 binden fazla cami yeniden ibadete açılmıştı.

Hasina, ayrıca, Kovid-19'dan etkilenen 5 milyon kişiye yönelik maddi yardım yapılacağına da dikkati çekti.

Kaynak: AA