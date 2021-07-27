Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar Mülteci Kampı'nda muson yağmurları nedeni ile meydana gelen heyelan ve sellerde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar Mülteci Kampı'nda muson yağmurları nedeni ile meydana gelen heyelan ve sellerde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar Mülteci Kampı'nda muson yağmurları nedeni ile heyelan ve sel meydana geldi. Bangladeş hükümetinin mültecilerden sorumlu üst düzey yetkilisi Mohammad Shamsud Douza yaptığı açıklamada, meydana gelen heyelan ve sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kamptaki 5 kişinin heyelan sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Douza, 1 çocuğun ise sel sularına kapıldığını açıkladı.

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) Bangladeş Ülke Direktörü Onno van Manen yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeni ile meydana gelen heyelan sonucu bir barınağın toprak altında kaldığını ifade ederek, 2 çocuğun bu heyelan sonucu hayatını kaybettiğin aktardı. Yağışlarda yüzlerce barınağın zarar gördüğünü aktaran van Manen, ailelerin camilere ve okullara sığındığını belirtti.

"Bu gibi kamplar çocukların yaşayıp büyüyeceği bir yer değil"

Van Manen, "Bugün Cox's Bazar'daki şiddetli yağış ve sel, Rohingya mültecilerinin ve özellikle çocukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gibi kamplar çocukların yaşayıp büyüyeceği bir yer değil. Uluslararası toplum uzun vadeli bir siyasi çözüm bulmalı" dedi.

Yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) 2017 yılında Myanmar'daki askeri baskıdan kaçtıktan sonra dünyanın en büyük mülteci yerleşimi olan Cox's Bazar sınır bölgesindeki kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Fahrettin Altun Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Muslera Balotelli Eda Erdem Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 19:24:36. #1.14#

title