Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında 550 çadır ve barınak zarar gördü
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Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında 550 çadır ve barınak zarar gördü

14.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:49
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında 550 çadır ve barınak zarar gördü

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın, yüzlerce kişinin kaldığı 550 çadır ve barınağı kullanılamaz hale getirdi.

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın, yüzlerce kişinin kaldığı 550 çadır ve barınağı kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş'te 3 bin 500 Arakanlı Müslümanın kaldığı Cox Bazar'da, Nayapara mülteci kampında çıkan yangının, iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındığı kaydedildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 550 çadır ve barınağın zarar gördüğü bildirildi.

Cox's Bazar İtfaiye Dairesi'nde görevli Muhammad Abdullah, bölgeye çabuk intikal edildiğini ancak, alevlerin hızla yayılarak tüm barınakları kül ettiğini belirtti.

İki çocuğu ve eşiyle kampta yaşayan Halime Hatun, yangında her şeyini kaybettiğini vurgulayarak, "Gözlerimi açtığımda her yeri alevler sarmıştı." dedi.

Yetkililer, yangının nedenin soruşturulacağını aktardı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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