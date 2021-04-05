- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı
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- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı Bangladeş'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların artması nedeniyle bugün 1 haftalık karantina uygulanmaya başlandı.

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- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı

DAKKA - Bangladeş'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların artması nedeniyle bugün 1 haftalık karantina uygulanmaya başlandı.

Bangladeş hükümeti, ülkedeki yeni Covid-19 dalgasını kontrol altına almak amacıyla 1 haftalık karantinaya girdi. Karantina kapsamında alışveriş merkezleri kapatılacak, toplu taşımalar çalışmayı durduracak. Bankalar günde yalnızca iki buçuk saat faaliyet gösterecek. Üretim tesisleri işçilerin ulaşımını sağlamak koşuluyla çalışmaya devam edebilecek.

Karantina kapsamında ayrıca 18.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bazı dükkan sahipleri iş yerlerinin kapatılmasına tepki gösterdi.

Bangladeş'te bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 637 bin 364'e toplam can kaybı sayısı 9 bin 266'ya yükseldi.

- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı
- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı
- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı
- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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