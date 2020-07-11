Bangladeş'te 15 Temmuz şehitleri için hatim okundu
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Bangladeş'te 15 Temmuz şehitleri için hatim okundu

Bangladeş'te, terör örgütü FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimi sonucunda şehit düşen kahramanlar için hatim duası ve mevlit okundu.

Bangladeş'te 15 Temmuz şehitleri için hatim okundu
11.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:31

Bangladeş'te, terör örgütü FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimi sonucunda şehit düşen kahramanlar için hatim duası ve mevlit okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dakka Ofisi işbirliğiyle düzenlenen dua programında yaklaşık bin Bangladeşli katıldı. Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen program kapsamında,15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının dördüncü yıl dönümü öncesinde Bangladeşli hafızlar tarafından kahraman 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu. Organizasyonda 15 Temmuz tarihinde Türkiye'nin yaşadıkları, hain darbenin başarılı olması halinde Türkiye ve İslam dünyasının geleceğinin yönü nasıl değişebilecekleri anlatılırken, darbeyi önlemek için hem vatansever Türk askerleri hem de Türk milletin fedakarlığı dile getirildi.

Ardından TİKA Dakka Program Koordinatörlüğü tarafından cemaate bin paket ikram sunulurken, 15 Temmuz hakkında Bengalce dilinde yazılan broşür dağıtıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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