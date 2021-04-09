Bangladeş sahilinde 13 metrelik ölü balina kıyıya vurdu
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Bangladeş sahilinde 13 metrelik ölü balina kıyıya vurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Bangladeş sahilinde 13 metrelik ölü balina kıyıya vurdu

Bangladeş sahilinde, 13,4 metre uzunluğunda dev bir balina kıyıya vurmuş halde bulundu.

Bangladeş sahilinde, 13,4 metre uzunluğunda dev bir balina kıyıya vurmuş halde bulundu.

Bengal Körfezi'ndeki Cox Bazar bölgesinin idari yargıcı Makhan Chandra Sutra Dhar, basına yaptığı açıklamada, bölgenin güneyinde 13,4 metre uzunluğunda 7,9 metre genişliğinde dev bir balinanın ölü şekilde kıyıya vurduğunu belirtti.

"İlgili tüm yetkililerden, hayvanın ölüm nedenini belirlemek için yardım istedik." diyen Dhar, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin dev balinayı en kısa sürede sahilden kaldıracağını kaydetti.

İlk belirlemelere göre, dev balinanın günler önce denizde ölmüş ve yavaş yavaş kıyıya sürüklenmiş olabileceği bildirildi.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kapanmadan günlerdir denizde balıkçı teknesi bulunmadığı ve hayvanın kimse görmeden kıyıya kadar sürüklenebildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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