Bangladeş Maliye Bakanı Kamal TBMM'de

11.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:48

Türkiye Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi, "Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık TBMM'yi bombaladılar. Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı." dedi.

Bangladeş Maliye Bakanı Başkanı Mustafa Kamal, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ettikten sonra TBMM'yi gezdi.

Kamal ve beraberindekilere eşlik eden Türkiye Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kamal ve beraberindeki heyete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaladığı yeri de gösterdi.

15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili Kamal'a bilgi veren Çelebi, o gece Meclisin kapalı olduğunu, yaşanan kalkışma üzerinde TBMM'nin olağanüstü toplandığını vurguladı.

Parti ayrımı olmaksızın o gece demokrasiye sahip çıkıldığını da ifade eden Çelebi, "Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık TBMM'yi bombaladılar. Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı. FETÖ'cü darbecilerin ihaneti unutulmasın diye ise bombalanan yerlerdeki izler silinmedi." diye konuştu.

Gördüklerinden ve anlatılanlardan çok etkilendiğini belirten Kamal da terörizme karşı mücadele eden Türkiye'yi desteklediklerini bildirdi.

Yatırımcılara çağrı

Türk yatırımcıları Bangladeş'e yatırım yapmaya da çağıran Kamal, Bangladeş'te 100 adet özel ekonomik bölge yapıldığını ifade etti. Kamal, "Toprak sizin olsun, fabrikalar sizin olsun. Türkler gelsin, ülkemizde yatırım yapsın. Tüm Türk yatırımcıları ülkemize bekliyoruz." dedi.

Ekrem Çelebi ise özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA