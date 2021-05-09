Bangladeş, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı

Bangladeş hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Bangladeş hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetini kınadıklarını ifade etti.

Momen, ibadet mekanlarının savaşmak için değil ibadet etmek için var olduklarının altını çizdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dakka Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İmtiaz Ahmed, İsrail'in, Filistinlilere yönelik ihlallerinde hiç tereddüt yaşamadığını söyledi.

Ahmed, Filistin'in bölgede siyasi olarak yalnız kaldığına işaret ederek "Orta Doğu'daki hakim jeopolitik ortam, görünüşe göre İsrail'in lehine ve tüm Avrupa tek taraflı olarak gücü destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Filistinlilerin kaderini Arap ülkelerinin bu meseledeki tutumunun belirleyeceğini dile getiren Ahmed, "Arap ülkeleri arasında birlik ve Müslüman dünyasında İsrail saldırılarına karşı bir fikir birliği oluncaya kadar zulüm gören Filistinlilerin kaderinde bir değişiklik beklemiyoruz." dedi.

Saldırı, Hindistan'daki Müslüman sivil toplum örgütleri tarafından da kınandı

Hindistan'ın Müslüman sivil toplum örgütlerinden Cemaati İslami Başkanı Hind Seyy Sadatullah Hussaini yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadıklarını belirtti.

Hussaini, Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası toplumun derhal yaşananlara müdahale etmesini talep etti.

Müslümanlar için kutsal ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen saldırının, "alçakça" ve tüm dünya Müslümanlarının dini duygularını incitmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Ulema-i Hind Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmud Madani de saldırıları, uluslararası anlaşmaların ve insan haklarının ihlali olarak niteledi.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, müdahalede 205 Filistinli yaralanmıştı.

Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi, bu sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı