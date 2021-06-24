Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve hizmetleriyle silahlı kuvvetlerini güçlendiren Bangladeş, mühimmat alanındaki ihtiyaçları için aradığı çözümü de Türkiye'de buldu.

Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve hizmetleriyle silahlı kuvvetlerini güçlendiren Bangladeş, mühimmat alanındaki ihtiyaçları için aradığı çözümü de Türkiye'de buldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye ile Bangladeş arasında, devletler arası anlaşma sonucu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Bangladeş Başbakanlığı Silahlı Kuvvetler Birimi himayelerinde imzalanan sözleşmeyle savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine bir yenisi eklendi.

Metal şekillendirme sektöründe uzmanlaşan ve anahtar teslim üretim tesisleri kurabilen REPKON ile Bangladeş Mühendislik Fabrikaları arasında Anahtar Teslim 105 ve 155 milimetre Top Mermi Gövdesi ve Kovan Üretim Hattı Kurulumu Anlaşması imzalandı.

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Uğur Cem Gürpınar, AA muhabirine, birçok dost ve müttefik ülkede olduğu gibi Bangladeş'in de REPKON'u tercih etme sebebinin, alanında dünyadaki rakiplerinin önünde giden teknolojisi olduğunu söyledi. Gürpınar, "REPKON yerli ve milli olarak ülkemiz adına geliştirdiği çalışmalara ek olarak, artık katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek." dedi.

Hassas üretim yapabilen makineler

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu çalışmalarla üstün teknolojik çözümler sunan REPKON, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

REPKON, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming), namlu üretimi için rotasyonel soğuk dövme ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirdiği yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makineler imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de gerçekleştiriyor.

REPKON, özellikle rotasyonel simetrik parçaların üretiminde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik "flowforming" teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor.

Şirket bu sayede farklı kalibreli namlu ve roket gövdesi imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarda birçok proje için teslimatını başarıyla tamamlayan şirket, bu yıl Titomic ile Avustralya'da namlu üretimi için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası
Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası
Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası
Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Brad Pitt Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:29:14. #1.16#

title