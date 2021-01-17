Bangladeş'in Myanmar sınırında yarım milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bangladeş'in Myanmar sınırında yarım milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

17.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:36
Bangladeş'in Myanmar sınırında yarım milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Bangladeş güvenlik güçleri, ülkenin Myanmar sınırında şüpheli bir tekneye düzenledikleri baskında "yaba" adlı 520 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bangladeş güvenlik güçleri, ülkenin Myanmar sınırında şüpheli bir tekneye düzenledikleri baskında "yaba" adlı 520 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), Bangladeş'in Cox's Bazar şehri ile Myanmar'ın Arakan Eyaleti arasında akan Naf Nehri üzerinde, kaçakçılara ait olduğundan şüphelendikleri bir tekneye baskın düzenledi.

Baskın sırasında, teknede 3-4 kişi oldukları tahmin edilen kaçakçılar, güvenlik güçlerine ateş açarak kaçmayı başardı. Teknede, 520 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Myanmar'da yasa dışı yollarla üretildiği düşünülen ve "yaba" olarak bilinen haplar, metamfetamin ve kafein bileşiminden oluşuyor. Pembe ve kırmızı renkli "yaba" hapların, son yıllarda Bangladeşli gençler arasında yaygın şekilde kullanıldığı biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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