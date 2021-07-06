Bangladeş'in Moghbazar bölgesindeki bir binada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Bangladeş'in Moghbazar bölgesindeki bir binada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Bangladeş'in Moghbazar bölgesindeki bir binada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'nin haberine göre, Dakka Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Birimi'nden Komiser Modasser Kaiser, 27 Haziran'da Dakka'nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini anımsattı.

Kaiser, patlama sırasında binanın yakınındaki yoldan geçen otobüste bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha öldüğünü ifade etti.

Böylelikle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini söyleyen Kaiser, en az 6 inceleme heyetinin olayla ilgili soruşturmalarının sürdüğünü belirtti.

En az 50 kişi yaralanmıştı

27 Haziran'da başkent Dakka'nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuştu.

Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmı yıkılmış ve çevredeki bazı binalar ağır hasar görmüştü.

Patlama nedeniyle 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kurtarma ekipleri, binada çeşitli gaz depolandığına dair kanıt bulmuş ancak patlamanın nedeni henüz belirlenememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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