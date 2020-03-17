Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman'ın 100. doğum günü kutlandı
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Cumhurbaşkanı, Bangladeş, İstanbul, Güncel

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman'ın 100. doğum günü kutlandı

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Mujibur Rahman'ın yüzüncü doğum günü, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

17.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:08
Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman'ın 100. doğum günü kutlandı

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Mujibur Rahman'ın yüzüncü doğum günü, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Bangladeş hükümetinin "Müjib Yılı" olarak ilan ettiği Bangabandhu Mujibur Rahman'ın 100. doğum günü dünyada eş zamanlı olarak kutlanıyor.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Dr. Muhammed Monirul İslam, 1971'deki bağımsız Bangladeş'in kuruluşunda, Bangabandhu'nun katkılarını anlattı.

Bangabandhu'nun sadece Bangladeş'in lideri olmadığını, dünyanın dört bir yanındaki ezilen, ayrımcılığa maruz kalan ve sömürülen insanlar için umut sesi olarak ortaya çıktığını ifade eden Monirul İslam, "İstanbul'da bir yıl sürecek olan kutlamalar için planlanan akademik tartışma, seminer, resim, fotoğraf sergileri ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. İstanbul'daki bu kutlama etkinliği sadece Bangabandhu'nun hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Bangladeş-Türkiye ikili ilişkilerini ve iki ülke halkları arasındaki bağların daha da artmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Başbakan Şeyh Hasina'nin, Mujibur Rahman'ın öğretileri doğrultusunda Bangladeş'i hem sosyal hem de ekonomik olarak başarıya ulaştırdığını kaydeden Dr. Muhammed Monirul İslam şunları söyledi:

"Ülkenin ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması, kadınların güçlendirilmesi ve iklim değişikliğindeki başarısı artık dünya topluluğu tarafından tanınmaktadır. Hükümet, Bangladeş'i Bangabandhu'nun hayal ettiği gibi bir 'Sonar Bangla (Altın Bengal)' haline dönüştürme yolunda ilerlemektedir. 'Vizyon 2021' ve 'Vizyon 2041' hedefleri ile yoksulluk ve açlıktan uzak ve müreffeh bir Bangladeş inşa etmek için çalışmaktadır. Bangladeş, ülkenin kısıtlı kaynaklarına rağmen, Myanmar'da zorla yerlerinden edilmiş ve çareyi kaçmakta bulan milyonlarca Arakan'lıya barınak sağlayarak insanlığın eşsiz bir örneğini oluşturdu. Bangladeş hükümeti, bu konuda devam eden destekleri için Türkiye halkına ve Türkiye hükümetine şükranlarını sunar."

17 Mart 1920'de doğan Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman, 1971'de Bangladeş'in dünya haritasına doğmasını sağlayan "Büyük Kurtuluş Savaşı" da dahil olmak üzere Bangladeş halkının önemli hareketlerini yönetti ve Bangladeş'in uluslararası alanda yer bulmasını sağladı.

Kaynak: AA

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