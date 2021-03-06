Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam, İstanbul'da yaşayan Bangladeşlilerle bir araya geldi
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Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam, İstanbul'da yaşayan Bangladeşlilerle bir araya geldi

06.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:45
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam, İstanbul'da yaşayan Bangladeşlilerle bir araya geldi

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, İstanbul'da yaşayan Bangladeşlilerle bir araya geldi.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, İstanbul'da yaşayan Bangladeşlilerle bir araya geldi.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, konsolosluk binasında "Gelişmekte Olan Ülkeye Geçiş: Gurbetçi Camiasının Rolü" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İslam, etkinlikte, Birleşmiş Milletler Kalkınma Politikası Komitesinin (CDP) geçen hafta aldığı "Bangladeş'in en az gelişmiş ülke statüsünden, gelişmekte olan ülke olma" yönündeki tavsiye kararını ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

İslam, Bangladeş'in bu ekonomik ve sosyal başarısının ikili ilişkilere nasıl yansıtılabileceğini toplantıya katılan Bangladeşli doktor, mühendis, öğretmen ve iş insanlarıyla konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bangladeş'e yapmayı planlandığı ziyaret de dahil olmak üzere Bangladeş-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler hakkında da konuklara bilgi veren İslam, Türk dostları ve meslektaşları ile özellikle iş, yatırım, eğitim, turizm, kültür ve birebir temaslar hususlarında iki ülke ilişkilerini teşvik etmek için aktif bir şekilde ilişki kurma taahhütlerini dile getirdi.

İslam, Bangladeş'in statüsünün gelişmekte olan bir ülke statüsüne yükseltilmesi konusundaki tavsiye kararın ülkenin sürekli ilerleyen sosyo-ekonomik kalkınmasının takdir edilmesi anlamına geldiğini belirterek, Türkiye ve dünyayla ilişkileri geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkiler ele alınırken, ilişkilerin üst seviyeye çekilmesi için kararlılık dile getirildi.

Açıklamada, Bangladeş'in milli gelir, insan varlıkları endeksi ve ekonomik kırılganlık endeksi için amaçlanan üç kriterin tümünü karşıladığı, bu kararın da ülkenin kurucusu olarak kabul edilen Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yılına ve ülkenin bağımsızlığının 50. yılının kutlandığı zamana denk geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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