Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü
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Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü

Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bangladeş'in Hindistan sınırında Bangladeşli iki sivilin, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Bangladeş'in Hindistan sınırında Bangladeşli iki sivilin, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Patgram Polis Karakolu yetkilisi Ömer Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BSF'nin, Bangladeş'in kuzey sınırındaki Lalmonirhat'ın Patgram bölgesindeki Burimari sınırında iki Bangladeşliye ateş açtığını belirtti.

Sınırın Hindistan tarafından gelen gençlerin yasal giriş belgelerinin olmadığını aktaran Faruk, "Evet, olay pazar sabahı gençler yanlarındaki ineklerle Hindistan tarafından dönerken meydana geldi. Vurularak öldürüldüler ve Hindistan Sınır Güvenlik Gücü cesetleri teslim etmedi." dedi.

Faruk, Bangladeş Sınır Muhafızlarının (BGB) cesetlerin alınması için sıkı bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

BSF'nin sınır bölgelerinde ölümcül silahların kullanılmamasına yönelik taahhüdüne rağmen Bangladeş sınırında sivil ölümleri devam ediyor.

BSF tarafından 2018'de 15, 2019'da 43, 2020'de ise en az 35 Bangladeşli sivil öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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