Bangladeş'in Hazırgiyim İhracatı Arttı
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Bangladeş'in Hazırgiyim İhracatı Arttı

Bangladeş'in Hazırgiyim İhracatı Arttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Batı ülkelerinde yaşanan toparlanmanın hazır giyim talebine yönelik katkıları ile Dünya'da Çin'den sonra en büyük hazır giyim üreticisi olan Bangladeş'in ihracatının 30 Haziran 2021'de biten 2021/22 mali yılında %15 artış göstererek 38, 76 milyar dolara çıktığı bildirilmektedir.

Batı ülkelerinde yaşanan toparlanmanın hazır giyim talebine yönelik katkıları ile Dünya'da Çin'den sonra en büyük hazır giyim üreticisi olan Bangladeş'in ihracatının 30 Haziran 2021'de biten 2021/22 mali yılında %15 artış göstererek 38, 76 milyar dolara çıktığı bildirilmektedir. Bahsi geçen mali yılda ülkenin hazır giyim ihracatı, %13 artarak 31, 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesine karşın salgın öncesi 2018/19 mali yılındaki gerçekleşmelerin %7 altında kalmıştır. Bangladeş'in 2021 Haziran ayı ABD ve Avrupa'da artan talebin etkisi ile bir önceki yılın aynı ayına göre %31 gibi rekor bir düzeyde artarak 3, 58 milyar dolar olmuştur. Sektör temsilcileri, Bangladeş'in hazır giyim ihracatında artış beklediklerini fakat artan navlun ve hammadde fiyatlarının büyümeyi sınırladığını ifade ediyorlar. Bangladeş'te halihazırda Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışlar yaşanmakta olup, sıkı kapanma tedbirleri 14 Temmuz'a kadar uzatılmasına karşın hazır giyim fabrikalarındaki çalışmaların etkilenmediği ifade edilmektedir.

Bangladeş'te işçilik maliyetlerinin düşük olmasının etkisi ile hazır giyim endüstrisi yaklaşık 4 bin hazır giyim fabrikasında 4 milyon işçi çalışmakta olup, H&M, GAP gibi birçok fabrika ülkede önemli miktarda üretim yaptırmaktadır. Hazır giyim sektörü Bangladeş ekonomisinin belkemiğini oluşturmakta olup, hazır giyim sektörü ülke GSYH'sinin %16'sını oluşturmaktadır.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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