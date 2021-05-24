Bangladeş'in güneyindeki kamplarda günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, kamplarda yapılan testler sonucu 312 Arakanlı mültecinin 49'unda Kovid-19 tespit edildi.
Yetkililer, bir günde 49 Kovid-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Arakanlı mültecilerin yaşadığı 34 kampta toplam vaka sayısının 992'ye çıktığını kaydetti.
Kamplarda virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükseldi.
Bangladeş, 21 Mayıs'ta Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 kampı karantina altına almıştı.
Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu Başkanı Şah Rezvan Hayat, karantinanın 27 Mayıs'a dek süreceğini bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz