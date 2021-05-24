Bangladeş'in güneyindeki kamplarda günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
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Bangladeş'in güneyindeki kamplarda günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Bangladeş'in güneyindeki kamplarda günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, kamplarda yapılan testler sonucu 312 Arakanlı mültecinin 49'unda Kovid-19 tespit edildi.

Yetkililer, bir günde 49 Kovid-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Arakanlı mültecilerin yaşadığı 34 kampta toplam vaka sayısının 992'ye çıktığını kaydetti.

Kamplarda virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükseldi.

Bangladeş, 21 Mayıs'ta Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 kampı karantina altına almıştı.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu Başkanı Şah Rezvan Hayat, karantinanın 27 Mayıs'a dek süreceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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Bangladeş'in güneyindeki kamplarda günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı - Haberler
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