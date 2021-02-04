Bangladeş'in Bogra kentinde 31 Aralık'tan bu yana sahte içki tüketen 16 kişi öldü
Bangladeş'in kuzeyindeki ticaret merkezi Bogra'da sahte içki tüketiminden 31 Aralık'tan bu yana 16 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'in kuzeyindeki ticaret merkezi Bogra'da sahte içki tüketiminden 31 Aralık'tan bu yana 16 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, hafta sonunda Bogra'da sahte likör tüketimi nedeniyle 8 kişi öldü.
Bogra'da 31 Aralık'tan beri sahte içki tüketiminden toplam 16 kişi yaşamını yitirirken, zehirlenen 9 kişi tedavi altında bulunuyor.
Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 eczanenin sahibi ve çalışanlarının gözaltına alındığını açıkladı.
Son günlerde sahte içki tüketimi kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle önlemleri artırdıklarını vurgulayan yetkililer, operasyonların sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın