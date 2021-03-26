Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı
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Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı.

Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı

ANKARA - Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı. Kutlamaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta katıldı.

Bangladeş Büyükelçiliği, Bangladeş'in kuruluşunun 50'inci yıldönümü ve aynı zamanda Bangladeş ulusunun atası Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın 100. doğum yılını nedeniyle özel bir otelde resepsiyon düzenledi. Düzenlenen resepsiyona Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta katıldı.

Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı
Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı
Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı
Bangladeş'in, bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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