Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.

07.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:02
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bangladeş'in siyasi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgiler aldı.

Büyükelçi Sıddıki de Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

Kaynak: AA
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