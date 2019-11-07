Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'yi makamında kabul etti.
Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bangladeş'in siyasi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgiler aldı.
Büyükelçi Sıddıki de Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.