Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'den ülkesine yatırım çağrısı Açıklaması

08.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:14

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Bangladeş'e yatırım yapacak girişimcilerin, dünyanın pek çok ülkesine vergisiz ve kotasız erişime sahip olacağını, bu şekilde ihracat yapabileceklerini bildirdi.

Adana Sanayi Odası'ndan (ADASO) yapılan açıklamaya göre, Sıddıki ve beraberindeki heyet, Adana ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere ADASO'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sıddıki, Adana'nın çok özel ve güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bu şehir tarihi bir öneme sahip. Bizim Adana'ya geliş sebebimiz bu kentin liderlerini ziyaret etmek ve iş adamlarıyla bir araya gelmek. Programımız kapsamında bu konuda birçok ziyaret gerçekleştiriyoruz. Umarım bu ziyaretler sonunda Adana ile Bangladeş arasında ticaret hız kazanarak artar." ifadesini kullandı.

Sıddıki, her sektörde olduğu gibi gıda ve meyve işleme sektöründe de yatırımcıları beklediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Çok tropik meyvemiz var. Fakat modern meyve işleme tesislerimiz yok. Öncelikle Bangladeş'in kendi nüfusu çok büyük olduğu için geniş bir pazar. Çok istikrarlı büyüyen bir ekonomimiz var. Çok vizyoner ve dinamik bir başbakanımız var. Dış ilişkilerde barışsever bir politika yürütüyoruz. Ülkemize yatırım yapacak girişimciler, dünyanın pek çok ülkesine vergisiz ve kotasız erişime sahip olacaklar, bu şekilde ihracat yapabilecekler. Ayrıca yatırımcı için çok dostane ve kolay bir yatırım rejimimiz var."

"Bangladeş ile ticaretimizi istenilen seviyelerde olmadığını görüyoruz"

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin daha da geliştirilmesini temenni ederek, şu bilgileri verdi:

"2017'de Adana'nın Bangladeş'e 2 milyon 397 bin dolar seviyesinde ihracatı oldu. 2018'de ise bu, 7 milyon 216 bin dolara çıktı. Bu sayının artması bizi mutlu etti ama yeterli değil. Bangladeş ile ticaretimizi istenilen seviyelerde olmadığını görüyoruz. Bangladeş ile Türkiye arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğu inancındayım."

Kaynak: AA