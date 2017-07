Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki Antalya'da

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.



Vali Karaloğlu, makamında görüştüğü Sıddıki ile bir süre sohbet etti. Bangladeş'in siyasi tarihi, komşuları ile ilişkileri ve ekonomisi hakkında bilgi veren Büyükelçi Sıddıki, ülkesinin tarım, coğrafi yapı ve bitki örtüsü bakımından Antalya'ya benzediğini ifade etti.



"Türkiye ile Bangladeş arasında 1,2 milyar dolarlık bir ithalat ihracat hacmi var. Bu hacmin 850-900 milyon dolarlık kısmını Bangladeş'in Türkiye'ye sattığı, 300-350 milyon dolarlık kısmını ise Türkiye'nin Bangladeş'e sattığı ürünler oluşturuyor." diyen Sıddıki, Türkiye'de 400 Bangladeşli öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.



Türkiye'de eğitim gören öğrenci sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Sıddıki, bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu ile çalışma yaptıklarını anlattı.



Antalya'ya fahri konsolos atamak istediklerini ve bu konuda yardıma açık olduklarını bildiren Sıddıki, Antalya ile Bangladeş'in kıyı kenti Cox's Bazar arasında kardeş şehir protokolü imzalamak istediklerini kaydetti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karaloğlu da Bangladeş'in bulunduğu coğrafyada barışın ve huzurun kalıcı olmasını ve Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.



Antalya'nın, Türkiye'nin beşinci büyük kenti ve turizm cenneti olduğuna değinen Karaloğlu, Antalya ile Cox's Bazar arasında imzalanacak protokolle eğitim, turizm ve iş birliği anlamında ilişkilerin geliştirilebileceğini dile getirdi.