Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan'dan "Afyonkarahisar mermeri" açıklaması

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, dünyaca ünlü Afyonkarahisar mermerinin Bangladeş'de kullanılması için ülkedeki işadamlarıyla gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti.

Mannan, iki günlük program çerçevesinde bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da dün Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Bugün de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile bir araya gelen Mannan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın çok misafirperver bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan çok memnun olduğunu söyledi.

Kentte bulunduğu iki gün içerisinde Afyonkarahisar'ın yemekleri ile sunum şeklinin kendisini çok etkilediğini dile getiren Mannan, "İkram edilen lezzetleri çok beğendim. UNESCO'nun da Afyonkarahisar'ı gastronomi şehri ilan etmesi de zaten bunu tasdikliyor. Burada bulunmaktan son derece mutlu oldum." dedi.

Afyonkarahisar mermerinin Bangladeş'de kullanılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarına dikkat çeken Mannan, "Afyonkarahisarlı iş adamlarını cesaretlendirmek gerekiyor. Bangladeş'deki iş adamlarıyla da iletişime geçip, bu çok kıymetli ve güzel mermerin orada değerlendirilmesi için ben de elimden geleni yapacağım."diye konuştu.

Zeybek de Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisiyle Afyonkarahisar hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mannan, daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz