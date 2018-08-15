Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde "Milli Yas Günü" Etkinliği

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın ölümünün 43. yıl dönümünde "Milli Yas Günü" anma etkinliği düzenledi.

Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, misyon temsilcileri, akademisyenler ve bazı davetliler katıldı.

Bangabandhu anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda, kurucu liderin hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Törende konuşan Büyükelçi Sıddıki, Bangladeş'in bağımsızlık yolunda çetin ve zorlu sınavlardan geçtiğini, ülke halkının bu uğurda büyük bedeller ödediğini söyledi.

"Bangabandhu'nun efsanesi ve ruhu sonsuza kadar yaşayacak." diyen Sıddıki, kurucu liderin anısını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirtti.

Sıddıki, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının, zulme uğrayarak Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara gösterdiği eşsiz duyarlılık ve destek nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullanarak, Türkiye ve Bangladeş'in birbirine uzak coğrafyalarda yer almalarına rağmen kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Bangabandhu ve ailesi, 15 Ağustos 1975'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Bangladeş'te "Halkın Babası" olarak bilinen kurucu liderin suikasta uğradığı ülkenin başkenti Dakka'daki evi, Bangabandhu Anıt Müzesi olarak korunuyor.