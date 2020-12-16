Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı kutlandı

16.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:04
Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı kutlandı

Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı dolayısıyla, ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı dolayısıyla, ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türkiye'de yaşayan Bangladeşliler ülkelerinin zafer gününü Ankara'da kutladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı da olsa Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğine Türkiye'de bulunan Bangladeşliler katıldı. 50. Zafer Bayramı nedeniyle Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığın 49. yılı geride bıraktığı ve 50. yılına adım atığı nedeniyle Bangladeş halkına tebrik etti. Büyükelçi Mannan, şehitlerin ülkenin en büyük gurur kaynağı olduğunu da belirtilen açıklamada Bangladeş her gün gelişmeye bir adım ilerlediği ve hiçbir tehdit ve zarar bu ilerlemeye engel olamayacağı belirtti.

Öte yandan Türkiye'deki Bangladeşlileri bir araya getiren Bangladesh Community in Turkey platformu, zafer bayramı nedeniyle çocuklar için resim çizme ve büyükler için zafer konulu yazı, şiir, betimleme, tiyatro oyunu gibi yarışmalar düzenledi. Yarışmacılar ise, yaptıklarını platformun sosyal medya grubunda paylaştılar. Eserlerin değerlendirilmesinin ardından bugün akşam çevrimci olarak düzenlecek etkinlikte yarışmanın kazananı belli olacak. Aşkam düzenlenecek programa, Türkiye'de Bangladeş Büyükelçi Mosud Mannan ve Bangladeş konsolos Mohammad Monirul İslam konuk olacak, Türkiye'de okuyan veya çalışan her gruptan onlarca Bangladeşli vatandaşlar katılacak. - ANKARA

Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
Yahudilerin Hanuka Bayramı başladı
Yahudilerin Hanuka Bayramı başladı
Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Neymar Çağdaş Atan Kylian Mbappe Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'in 50. Zafer Bayramı kutlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:09:38. #1.15#
title