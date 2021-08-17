Bangladeş, halk tarafından desteklenmesi halinde Taliban hükümetini memnuniyetle karşılayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş, halk tarafından desteklenmesi halinde Taliban hükümetini memnuniyetle karşılayacak

Bangladeş, halk tarafından desteklenmesi halinde Taliban hükümetini memnuniyetle karşılayacak
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Afganistan halkı tarafından desteklenmesi durumunda Taliban liderliğinde kurulacak hükümeti memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Afganistan halkı tarafından desteklenmesi durumunda Taliban liderliğinde kurulacak hükümeti memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Momen, dün, başkent Dakka'da gazetecilere verdiği demeçte, Afganistan'daki gelişmeler ve Taliban'ın başkentte kontrolü ele almasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Momen, Taliban tarafından kurulacak yeni hükümette halkın desteğinin önemine işaret ederek "Halkın hükümetine, demokratik bir hükümete, halkı tarafından desteklenen herhangi bir ülkenin hükümetine inanıyoruz. Taliban bir hükümet kurarsa ve bu bir halk hükümetiyse, kapımız kesinlikle onlara açık kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tüm ülkelerle dostluğa inandığını vurgulayan Momen, herhangi bir hükümet tarafından yardım talep edilmesi durumunda desteklerini artıracaklarını kaydetti.

Momen, Afganistan'ın dost bir ülke olduğunu, kendilerinin Afganistan'ın gelişimini arzu ettiklerini belirtti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise "Bangladeş, Afganistan'da hızla gelişen ve bölge ve ötesinde bir etkisi olabileceğine inandığımız durumu dikkatle izliyor. Bangladeş, halkının seçtiği demokratik ve çoğulcu bir Afganistan'ın ülkedeki istikrar ve kalkınmanın tek garantisi olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan, Bangladeş, ABD'nin Afganistan'dan gelen insanlara geçici barınak sağlama talebini, ülkenin 2017'de Myanmar askeri baskısından kaçan 1,1 milyondan fazla Arakanlıya ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle reddetmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Bülent Ersoy Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş, halk tarafından desteklenmesi halinde Taliban hükümetini memnuniyetle karşılayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:19:30. #1.15#

title