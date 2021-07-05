Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti

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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir dizi ziyaret kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan Büyükelçi Mosud Mannan, burada Vali Erin ile bir süre sohbet etti. Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mannan, Vali Erin'e bir plaket sunarak teşekkür etti.

Ziyaret anısına Büyükelçi Mannan'a yağlıboya Şanlıurfa tablosu hediye eden Vali Erin ise, Büyükelçi Mannan'ı Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. - ŞANLIURFA

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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