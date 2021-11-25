Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Su'yu Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Su'yu Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Su'yu Ziyaret Etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

ANKARA (Habermetre) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Mannan, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Büyükelçi Mannan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Mannan ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkürlerini iletti. 25. 11. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title