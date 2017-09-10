Bangladeş'e Kaçan Arakanlı Müslümanlar - Cox's

Myanmar ordusunun Arakan'ın Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung bölgelerinde Arakanlı Müslüman sivillere yönelik operasyonları sürüyor. Ordunun ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçmayı başaran ya da hedef olmaktan korkan çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırına doğru kaçıyor. Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e doğru ilerleyişleri devam ediyor.