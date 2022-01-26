Bangladeş'e göre uzun süreli Arakanlı varlığı güvenlik sorunlarına neden oluyor

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin uzun süreli varlığının tüm bölgeyi etkileyebilecek güvenlik sorunlarına neden olduğu konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) uyardı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, BM Myanmar özel elçisi Noeleen Heyzer'i "Arakan krizine kalıcı çözüm için etkili rol oynamaya" çağırdı.

Momen, çevrim içi bir toplantıda, "Arakanlıların Bangladeş'teki uzun süreli varlığı, bölge genelinde sonuçları olan insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik sorunları yaratıyor." dedi.

Dakka'nın önceliğinin tüm Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesi olduğunu vurgulayan Momen, "Krizin beşinci yılında Bangladeş'in, hala bir milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapmanın birçok zorluğuyla boğuştuğunu" ifade etti.

Momen, BM özel elçisinin "Arakanlıların emniyet ve güvenlik içinde geri dönüşü için Myanmar'da elverişli koşullar oluşturmaya yönelik çalışmasını" istedi.

Heyzer de Bangladeş'i Arakanlılara karşı "olağanüstü insani hareketi" için övdü ve Arakanlı mülteciler sorununun gündeminin üst sıralarında kalacağı konusunda söz verdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.