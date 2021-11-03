Bangladeş dünya liderlerini iklim göçmenlerinin sorumluluğunu paylaşmaya çağırdı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, dünya liderlerini iklim göçmenlerinin sorumluluğunu paylaşmaya davet etti.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) katılan Hasina, İskoç Parlamentosundaki bir açılış konuşmasında, "Dünya, deniz seviyesinin yükselmesi, nehir erozyonu, artan tuzluluk, sel ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yerinden edilen iklim göçmenlerinin sorumluluğunu paylaşmak zorundadır." dedi.

Bangladeş'te iklim nedeniyle yerinden edilmiş 6 milyon kişinin bulunduğunu belirten Hasina, ülkenin aynı zamanda 1,1 milyon Arakanlı mültecinin yükünü taşıdığını ifade etti.

Hasina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri arasında zorunlu göç krizini ele almak için ek bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, dünya genelinde yaklaşık 21,5 milyon iklim göçmeni bulunuyor.

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