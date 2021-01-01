Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Arakanlıların Bhasan Char Adası'na zorla gönderilmediğini savundu
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Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Arakanlıların Bhasan Char Adası'na zorla gönderilmediğini savundu

01.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:24
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Arakanlıların Bhasan Char Adası'na zorla gönderilmediğini savundu

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Arakanlı Müslüman mültecilerin Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, sel ve kasırgalara karşı savunmasız olduğu bilinen Bhasan Char Adası'na zorla gönderilmediğini savundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Arakanlı Müslüman mültecilerin Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, sel ve kasırgalara karşı savunmasız olduğu bilinen Bhasan Char Adası'na zorla gönderilmediğini savundu.

Dışişleri bakanı Momen, Arakanlıların Bhasan Char Adası'na nakline ilişkin İngiliz Sky News'e değerlendirmelerde bulundu.

Momen, mültecilerin Ada'ya gönüllü olarak gittiğini savunarak, zorlama iddialarını reddetti.

İnsan hakları örgütlerinin Arakanlıların Ada'ya iskanı konusundaki tutumunu eleştiren Momen, "Son 3 yıldır Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü çağırıyoruz ama oraya gitmek istemediler. Onların hiçbir şeyden haberi yok." ifadelerini kullandı.

Momen, zorlama iddialarının "tamamen yalan" olduğunu öne sürerek, "Kimseyi zorlamadık, kimseye bir kuruş bile ödemedik." dedi.

Bangladeş, aralık ayı başında 1642 kişiden oluşan mülteci grubunu Ada'ya yerleştirirken, 28 Aralık'ta da 700 ila 1000 mültecinin daha Ada'ya gönderileceğini duyurmuştu.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na "bağımsız bir BM değerlendirmesi" olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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