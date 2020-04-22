Bangladeş'den getirilen 154 Türk vatandaşı, Karaman'da yurda yerleştirildi
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Bangladeş'den getirilen 154 Türk vatandaşı, Karaman'da yurda yerleştirildi

BANGLADEŞ'de yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönmek isteyen 154 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirilip, Karaman'da KYK yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

22.04.2020 01:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:31
Bangladeş'den getirilen 154 Türk vatandaşı, Karaman'da yurda yerleştirildi

BANGLADEŞ'de yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönmek isteyen 154 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirilip, Karaman'da KYK yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Bangladeş'de yaşayan ve ülkeye dönmek isteyen 154 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından da karayoluyla Karaman'a getirildi. Burada tek tek sağlık kontrolünden geçirilen 154 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı.Öte yandan, 135 Türk vatandaşının ise ise Bangladeş'de kalmayı tercih ettiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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