Bangladeş'de koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti
Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandı
19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:13
Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüsten korunma duası için toplandı. Organizatörler toplu duaya katılımın 25 bin civarında olduğunu duyurdu.
Bölgenin polis şefi Tota Miah, on binden fazla insanın etkinliğe katıldığını doğruladı. Miah, yaptığı açıklamada toplanmak için resmi bir izin alınmadığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com