Bangladeş, Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş, Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

Bangladeş, Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ilk sevkiyatı Bangladeş'e ulaştı.

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ilk sevkiyatı Bangladeş'e ulaştı.

Resmi kaynaklara göre, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekip, 1 milyon doz Sinopharm aşısını başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda teslim aldı.

Bangladeş'teki Çin Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Hualong Yan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 1 milyon doz Sinopharm aşısının ilk partisinin Pekin Uluslararası Havalimanından ayrıldığını belirterek, ikinci sevkiyatın ilerleyen saatlerde Çin'den ayrılacağını belirtmişti.

Bangladeş hükümeti, Çin ile Sinopharm şirketinden 15 milyon doz Kovid-19 aşısı satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Diğer yandan Pekin, Bangladeş'e 1,1 milyon doz aşı bağışında bulundu.

ABD'den Bangladeş'e aşı tedariği

ABD de Bangladeş'e 3 milyon doz daha Moderna aşısı vermeye hazırlanıyor.

ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl R. Miller, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşılarına adil erişimi amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) atıfta bulunarak, "COVAX aracılığıyla Amerikan halkından Bangladeş'e gelecek 3 milyon doz daha Moderna Kovid-19 aşısından oluşan hediyeyi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Miller, "ABD, salgını burada ve dünya çapında yenmek için ülkenin aşı tedariğini artırmaya kararlı." ifadesine yer verdi.

Bangladeş'te Kovid-19 gelişmeleri

Bangladeş'te son birkaç gündür günlük ölüm sayıları 200'ün üstünde kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 17 bin 669'a yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 489 vaka kaydedilen ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 92 bin 411'e çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 923 bin 163 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Zeynep Bastık Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş, Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.07.2021 00:01:08. #1.13#

title